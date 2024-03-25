نائب أمير مكة يستقبل رئيس جمعية “خيركم” لتحفيظ القرآن الكريم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس جمعية (خيركم) لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بجدة المهندس عبد العزيز حنفي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض موجز عن إنجازات الجمعية المتمثلة في حصولها على العلامة الكاملة في الحوكمة وشهادتي الآيزو في نظام إدارة الجودة ونظام إدارة المؤسسات التعليمية كأول جهة خيرية بالمملكة، وحصولها على جائزتي التميز في العمل الخيري فئة المشاريع وفئة المنشآت، كما هنأهم سموه بهذه الإنجازات والتي كان آخرها حصول طالبات الجمعية على المراكز الأولى بمسابقة خادم الحرمين الشريفين القرآنية في دورتها لـ 25.

يذكر أن “خيركم” تأسست قبل50 عاماً، وبلغ عدد مستفيديها أكثر من مليوني و200 ألف مستفيد ومستفيدة، وتتمحور رسالتها عبر ربط فئات المجتمع بالقرآن الكريم وتشجيع الإبداع والمبادرات.