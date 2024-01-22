نائب أمير مكة يستقبل مدير الجوازات وقائد حرس الحدود بالمنطقة

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، مدير جوازات المنطقة اللواء فيصل الراجحي.

واستمع سموه إلى إيجاز عن أعمال الجوازات بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، والخدمات التقنية التي تقدمها بهدف التسهيل على المستفيدين ومن أبرزها خدمة الرسائل والطلبات التي يتم من خلالها التقديم تقنيًا دون الحاجة لمراجعة أفرع الجوازات.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة، مدير جامعة جدة معالي الدكتور عدنان الحميدان.

واطلع واستمع سموه إلى إيجاز عن أعمال الجامعة ومستجدات التطوير والمشروعات الإنشائية والتطوير الأكاديمي والخطط المستقبلية الهادفة لمواكبة رؤية المملكة 2030 ، والبرامج المزمع تنفيذها لمواءمة مخرجات الجامعة مع احتياجات سوق العمل الحالية.

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء فهد بن ماجد الدعجاني.

واستمع سموه إلى إيجاز عن أعمال الجهاز بالمنطقة وحماية الحدود البرية والبحرية وتأمين الواجهات البحرية للموانئ والمنشآت الحيوية الواقعة على ساحل البحر الأحمر ، كذلك الدور الفعال في ضبط المهربين والتصدي لعمليات التهريب إضافة للإجراءات والاحتياطات الأمنية لوقف عمليات التسلل بالإضافة لأعمال رجال حرس الحدود في عمليات البحث والإنقاذ ومهام غرفة إدارة اليخوت والسفن السياحية وما تقدمه من خدمات إلكترونية للسياحة البحرية.