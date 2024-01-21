نائب أمير مكة يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف و مدير عام البريد السعودي “سُبل”

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، الذي سلّم سموه التقرير السنوي للفرع.

واستمع الأمير سعود بن مشعل لنبذة عن التقرير الذي يحوي إحصاءات من أبرزها عدد المزارع في المنطقة والبالغة 26900 مزرعة، ويبلغ عدد السدود بالمنطقة 71 سداً تستوعب 816 مليون متر مكعب.

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي.

واطلع سموه على إيجازٍ عن أعمال الهيئة ومبادراتها الهادفة إلى صناعة نموذج وقفي يحقق التكافل الاجتماعي ويعظّم العائد من الأوقاف على المجتمع.

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام البريد السعودي “سُبل” في المنطقة الأستاذ ربيع فيصل الخليل يرافقه عددٌ من مسؤولي القطاع.

واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح عن أعمال البريد السعودي في المنطقة حيث تم خدمة مايزيد عن مليون و 700 ألف مستفيد عبر 81 فرعاً ، وبلغ عدد الفروع التي تم تأهيلها في المنطقة وفق الهوية الجديدة 16 مركزاً.