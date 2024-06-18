نائب أمير مكة يطّلع على أعمال “كدانة” في المشاعر المقدسة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، بمقر الإمارة في مشعر منى اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير المهندس محمد المجماج.

‏واطلع نائب أمير منطقة مكة على أعمال الشركة خلال حج هذا العام والرامية لتطوير الخدمات والبنية التحتية بالمشاعر المقدسة، منها مشروع سقيا الحجاج وتبريد المناخ برذاذ الماء ومشروع محطة معالجة مخلفات الذبح وغيرها.

كما استمع سموه إلى شرح عن منجزات مركزي “تسليم” و “مالك” واللذان يهدفان لرفع كفاءة التشغيل بالمشاعر المقدسة.