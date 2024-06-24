نائب أمير منطقة الجوف يستقبل المواطنين في الجلسة الأسبوعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف, المواطنين خلال الجلسة الأسبوعية، التقى خلالها بجموع المواطنين ومشايخ ومعرِّفي القبائل بالمنطقة.

كما استقبل سموّه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكوميّة من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسّلام على سموِّه، وذلك في قصر سموّ أمير المنطقة بمدينة سكاكا مساء اليوم.

وفي بداية اللقاء رحّب سمو نائب أمير منطقة الجوف بالجميع.

وتحدّث سمو الأمير متعب بن مشعل عن النّجاح المتميّز الذي شهده حج هذا العام من خلال التطوير والتنظيم الدقيق والشامل في مختلف الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير كلّ ما يحتاجه الحجاج لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، مشيراً إلى أنّ تكامل جهود قطاعات الدولة -أعزها الله- وتسخير جميع الخدمات الأمنية والخدمية والصحية لرعاية ضيوف الرحمن أسهم في هذا النجاح.

وأكد سموّه أن ما تحقق من نجاح وتميز في حج هذا العام، جاء بفضل الله ثم بالتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة وإشراف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

كما استعرض سموه العديد من الموضوعات التي تهمّ المنطقة في مختلف المجالات، في ظلّ التوجيهات والمتابعة من قبل سموّ أمير المنطقة، وقد تبادل سموُّه وأهالي المنطقة العبارات والمشاعر الوطنيّة الصّادقة التي تدلّ على صدق الانتماء للقيادة والوطن، سائلًا اللهَ -تعالى- أن يديم على البلاد أمنَها وعزَّها وازدهارها في ظل قيادة خادمِ الحرمينِ الشريفينِ، وسموِّ وليِّ عهدِه الأمينِ -حفظَهما الله-, سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموّ وليّ عهده الأمين – حفظهما الله – موفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والازدهار ورغد العيش في ظل القيادة الحكيمة- أيدها الله -، والدّعم غير المحدود والرّعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة لأبناء الوطن على مختلف الأصعدة.

وفي ختام الجلسة تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموّه.