نائب أمير منطقة الجوف يستقبل منسوبي الإمارة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في قاعة الاستقبال بالإمارة اليوم، وكلاء الإمارة، ورؤساء الأقسام، وموظفي الإمارة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وعبّر سموه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلًا الله العلي القدير أن يوفقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن، وتسخير الإمكانات والقدرات لخدمة أهالي المنطقة كافة، في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف، سائلًا الله لجميع الموظفين التوفيق لخدمة هذا الوطن وأبنائه.