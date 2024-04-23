نائب أمير منطقة الجوف يطّلع على سير العمل بالجامعة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، يرافقه وكلاء الجامعة.

واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح عن سير العمل وإنجازات ‏الجامعة ومبادراتها المجتمعية والخطط والتوجهات المستقبلية، مشيداً ‏بالجهود المبذولة والنجاحات التي تحققت.‏

ونوه سمو الأمير متعب بن مشعل بما يحظى به التعليم الجامعي والعام من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله -، وتسخير الإمكانات كافة للطلاب لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، وبما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تعنى ببناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته؛ ليكون قادراً على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه.