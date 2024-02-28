نائب أمير منطقة الجوف يقلّد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السموّ الملكيّ الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، في مكتبه اليوم، نائب مدير شرطة منطقة الجوف اللواء مهدي بن عايض البقمي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عيد المغيري ونائبه اللواء مهدي بن عايض البقمي .

وهنّأ سموّه اللواء البقمي بهذه الثّقة الكريمة، متمنّياً له التوفيق والسّداد لخدمة وطننا الغالي .

من جهته، رفع اللواء البقمي شّكره للقيادة الرّشيدة على الثّقة الغالية، ولسموّ وزير الداخلية، وسموّ أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على الدّعم والتوجيه، سائلاً الله تعالى التّوفيق لخدمة الدّين ثمّ الملك والوطن.