نائب أمير منطقة الرياض: الخطاب الملكي جسد ما تقوم عليه هذه الدولة من منهج ثابت في سياستها الداخلية والخارجية

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على أن الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، جسد ما تقوم عليه هذه الدولة من منهج ثابت في سياستها الداخلية والخارجية.

وقال سموه :” إن الخطاب الملكي تضمن كل ما يعنى بسياسة المملكة، وما توليه القيادة الكريمة من حرص واهتمام على كل ما من شأنه دعم وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتوثيق العلاقات البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة، والسعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، انطلاقاً من مكانتها ودورها الريادي إقليمياً وعالمياً”.

وأضاف سموه ” إن الخطاب الملكي أكد على بذل كافة الجهود لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، والمضي لتحقيق تنمية شاملة وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، بما يسهم في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالمياً، ومواصلة التحول الاقتصادي، وأن تكون وجهة مثالية للمحافل العالمية، وتحقيق الازدهار وسبل الحياة الكريمة للمواطنين”.

وفي ختام تصريحه سأل سموه الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.