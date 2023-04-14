نائب أمير منطقة الرياض يثمن إعلان ولي العهد إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز الاستثمارات العالمية في المملكة

المناطق_الرياض

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .

وأكد سموه أن هذه المناطق الاقتصادية ستعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومناطق جذب استثماري عالمي، ومحفز للنمو الاقتصادي، لما تتمتع به من نظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف سموه إن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- امتداد للتنمية الكبرى التي تشهدها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- والدعم والمتابعة من قائد الرؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومحقق للخطط المستقبلية والرؤى الإستراتيجية لتعزيز مكانة المملكة عالمياً، وجذب للاستثمارات العالمية، ونقل للتقنية، وتوطين الصناعة، واستحداث الوظائف.

وأشار سموه إلى أن هذه المناطق الاقتصادية والتي إحداها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية في الرياض سيجعل من العاصمة وجهة عالمية اقتصادياً وصناعياً وتقنياً، بما يسهم بجعلها ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن ازدهاره ونماءه.