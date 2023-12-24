نائب أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، اليوم في مكتبه بقصر الحكم، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد أحمد عبدالله، وعددًا من أعضاء الجمعية.

واطّلع سموه، على أهداف وخطط الجمعية التي تُعنى بدعم ومساندة ذوي الدخل المحدود من لاعبي كرة القدم القدامى وأسرهم، وتنمية اللاعبين الحاليين.

واستمع سمو نائب أمير منطقة الرياض، إلى شرح موجز من رئيس مجلس إدارة الجمعية حول خدمات الجمعية المقدمة للاعبي كرة القدم وأسرهم والموجهة للذين خدموا رياضة الوطن في المحافل المحلية والدولية والقارية.

كما تسلم سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن، التقرير السنوي للجمعية عن عام 2022 بعنوان (أصدقاء .. عطاء ووفاء).