نائب أمير منطقة الرياض يستقبل قائد قوة الأمن البيئي بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، في مكتبه اليوم، قائد قوة الأمن البيئي بالمنطقة العقيد مسعود بن خالد القبع.

واطلع سموه، على استعدادات قطاع الأمن البيئي لموسم الربيع لهذا العام، وجهوده في سبيل تحقيق التنمية البيئية المستدامة في المملكة.

واستمع سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن، لشرح موجز عن جهود وأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة، الرامية لحماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها، عبر تنفيذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، والجهود المبذولة لتحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات.

من جانبه نوه قائد قوة الأمن البيئي بالمنطقة العقيد مسعود القبع، بدعم ومتابعة سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه لكل ما يصب في مصلحة تعزيز الأمن البيئي بالمنطقة.