نائب أمير منطقة الرياض يشرَّف حفل سفارة دولة الإمارات لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

المناطق_الرياض

شرَّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض, حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها, وذلك بفندق الريتز كارلتون في الرياض.

وكان في استقبال سموِّه لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي, ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري, وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.