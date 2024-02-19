نائب أمير منطقة الرياض يشرّف حفل سفارة دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

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شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم، حفل سفارة دولة الكويت لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقاعة نيارة في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، وعددٌ من منسوبي السفارة.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، ومعالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.