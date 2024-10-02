نائب أمير منطقة الرياض يطّلع على روزنامة فعاليات موسم الرياض 2024 – 2025

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، وعددًا من مسؤولي الهيئة.

واطلع سموه على عرض حول فعاليات موسم الرياض 2024 – 2025, واستعدادات الهيئة العامة للترفيه لانطلاق الفعاليات، ومواقع المناطق الترفيهية والفعاليات العالمية والمحلية والأنشطة المصاحبة لها، والإعداد لها أمنيًا وتنظيميًا.

وعبر الأمير محمد بن عبدالرحمن، عن الشكر للقيادة الرشيدة على ما تحظى به المنطقة من دعم ورعاية كريمة في تنمية القطاعين السياحي والترفيهي، منوهًا بعمل الهيئة العامة للترفيه ومنسوبيها، ومشددًا على ضرورة دعم الجهات الأمنية والخدمية لإنجاح الموسم.

حضر الاجتماع مساعد أمين المنطقة المهندس صالح المخضوب، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس سلمان الضلعان، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبو عباة، ومدير مرور المنطقة اللواء محمد بن ناصر القريني.