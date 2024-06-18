نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا لعام 1445هـ، الذي جاء نجاحه استمراراً للنجاحات، التي تتحقق سنوياً بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة من المقام الكريم وحرصهم البالغ على بذل كل مامن شأنه تسخير الإمكانات كافة وتوفير أحدث التقنيات؛ ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينه من خلال منظومة متكاملة من الخدمات.

وسأل سموه المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزل له الأجر والمثوبة على ما يُقدمه للمسلمين من خدمات خيّرة وأعمال جليلة وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.

كما رفع سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، الذي كان متميزاً بفضل الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والمتمثلة في تسخير الإمكانات كافة؛ ليتسنى لضيوف الرحمن أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة من خلال رفع كفاءة منظومة الخدمات التي تشترك في تقديمها أجهزة الدولة كافة.

وسأل سموه الله تعالى أن يُديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يوفق الجميع لخدمة الدين والوطن.