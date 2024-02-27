نائب أمير منطقة المدينة المنورة يزور مهرجان الزهور والحدائق الرابع عشر

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن بن فيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مهرجان الزهور والحدائق الرابع عشر الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع حتى 9 من مارس المقبل في مدينة ينبع الصناعية.

وخلال الجولة، قدّم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبد الهادي بن عبد الرحمن الجهني، شرحاً تعريفياً لسمو نائب أمير المنطقة ووفد اتحاد الغرف السعودية، عن فعاليات المهرجان وما يحتويه من برامج تسهم بشكل فعّال في تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار.

وأشاد سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بجهود كل العاملين في المهرجان التي تسهم بدورها في دعم عجلة التنمية الاقتصادية المحلية، وترسم ملامحًا من التقدم والتنمية التي تشهدها مدينة ينبع الصناعية، مشيداً بدور الهيئة الملكية في تحقيق التوازن بين التطور الصناعي والمتطلبات البيئية ومواصلتها لدعم برامج منظومة التنمية المستدامة والمبادرات البيئية والثقافية والاجتماعية.

كما اطّلع الأمير سعود بن خالد بن فيصل، على الفرص الاستثمارية التي يوفرها المهرجان لتكون محفزاً للاقتصاد المحلي، وزار سموه أبرز مكونات المهرجان بنسخته الحالية التي حققت أرقامًا قياسية في موسوعة جينيس العالمية، تشمل أكبر كلمة مكونة من الزهور الطبيعية باسم خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى أكبر مجسم مكوّن من مواد معاد تدويرها على هيئة صاروخ فضائي، إلى جانب احتضان المهرجان لأكبر سلّة زهور في العالم.