نائب أمير منطقة المدينة يدشن برامج فعاليات اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي2023م

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، برامج فعاليات اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي2023م التي ينظمها فرع الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” بمنطقة المدينة المنورة بالشراكة مع العديد من الجهات ذات العلاقة.

كما شهد سموه إطلاق حملة “لنحميها” للتعريف بأضرار المخدرات على الكبد ومبادرة “تبرع” التي تهدف إلى حثّ المجتمع للتبرع بالكبد وتستمر فعاليتها حتى 19 محرم الجاري.

وأوضح معالي رئيس المجلس الاستشاري لفرع الجمعية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور منصور بن محمد النزهة، أن البرنامج يقدم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية بالإضافة إلى طرق الوقاية من التهابات الكبد، إلى جانب التعريف بطرق التبرع بالكبد والمفاهيم الخاطئة حول ذلك، مشيراً إلى أن الجمعية تقدم الفحوصات المجانية لالتهابات الكبد الوبائي C و B بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين، والكوبونات المجانية للفحص المخبري لوظائف الكبد.

وفي نهاية الحفل، كرّم سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة، عددًا من المتبرعين بجزء من الكبد، بالإضافة إلى الجهات المشاركة والداعمة لأعمال الحملة التوعوية.

يُذكر أن فعاليات اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي تشمل تقديم المحاضرات العلمية والمعارض التوعوية في أكثر من 10 مواقع بالمدينة المنورة ومحافظة ينبع بما ينسجم مع تحقيق أهداف الجمعية.