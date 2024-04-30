نائب أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لجودة الحياة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك،بمكتبه بالإمارة اليوم ،الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، يرافقه عدد من الممثلين عن البرنامج، وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع ، مستمعاً إلى شرح من البكر عن برنامج جودة الحياة ومبادراته ومستهدفاته، ولاسيما المتعلقة بمشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب.

وتم خلال اللقاء مناقشة احتياجات شباب وشابات المنطقة ، إضافة إلى توجه ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للشباب، ومخرجاتها، لتحقيق تطلعات الشباب بمختلف المجالات في مناطق المملكة كافة.

وأشاد سموه بالدور الذي يقوم به برنامج جودة الحياة، مؤكداً بأهمية مبادراته الهادفة إلى دعم واستثمار طاقات شباب وشابات الوطن وزيادة الفرص أمامهم تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .

ومن جانبه أعرب البكر عن شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وعلى دعمه واهتمامه بمبادرات جودة الحياة بالمنطقة.