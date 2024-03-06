نائب أمير منطقة تبوك يستقبل الفائز بالميدالية الذهبية بمعرض MTE للابتكارات والاختراعات التقنية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم ، وفد التدريب التقني والمهني بتبوك يتقدمهم المدير العام للتدريب التقني بالمنطقة علي بن مرزوق البلوي وعميد الكلية التقنية بتبوك ماجد العنزي والمتدرب عبدالله بن فاهد الهاجري ومشرف المشروع المهندس محمد العنزي، بمناسبة حصول المتدرب عبدالله بن فاهد الهاجري من الكلية التقنية بتبوك على الميدالية الذهبية في معرض ‪MTE‬ للابتكارات والاختراعات التقنية 2024 الذي أقيم مؤخراً بدولة ماليزيا وذلك عن مشروع (التقنية لتقليل حوادث الجسور).

وهنأ سموه خلال الاستقبال منسوبي ومنسوبات تقني تبوك بهذا الإنجاز غير المستغرب عليهم ، موجهاً بالاستمرار في التميز والمشاركة في مثل هذه الجوائز التي ينعكس أثرها على المجتمع.

واستمع سمو نائب أمير المنطقة لشرح عن مشروع التقنية لتقليل حوادث الجسور الذي تم بناؤه باستخدام التكنولوجيا الذكية والتقنية للحد من الحوادث المرورية التي تقع على الجسور وذلك بتنبية السائقين من خلال لوحات ارشادية و كاميرات يمكن ربطها مع المركز الرئيسي لمراقبة الحالة المرورية من خلال زاوية 360 درجة. كما اطلع على تقرير بدء التدريب للفصل التدريبي الثالث لعام 1445 هـ المتضمن لأحصائيات التدريب التقني بالمنطقة و التي تجاوزت 7400 متدرب ومتدربة , لمختلف التخصصات التقنية والنوعية والتي يتم التدريب عليها في 11 منشأه تدريبية في مدن ومحافظات المنطقة من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعيه ثانويه ومعاهد السجون, و استعدادات وجاهزية المنشآت التدريبية لقبول أكثر من 1500 متدرب ومتدربة للفصل التدريبي الثالث للعام الحالي.

ونوه سمو نائب امير منطقة تبوك بما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله – .

من جهته أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على الدعم والمتابعة لجميع برامج ومناشط التدريب التقني والمهني بالمنطقة.