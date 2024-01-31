نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة المهندس ممدوح بن شلال العنزي، وأعضاء المجلس.

واطلع سموه في بداية اللقاء على تقرير عن منجزات مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك لعام 2023، بالإضافة إلى المهام التي يقوم بها المجلس لخدمة ودعم الجمعيات بالمنطقة، مستمعاً سموه لشرح عن منصة باذر الإلكترونية للجمعيات وهي الأولى من نوعها بالمملكة، والتي تم إطلاقها المجلس لتنظيم وضبط وتطوير أعمال الجمعيات تحت منصة واحده مع استخدام الذكاء الصناعي، ومبنى حاضنة الجمعيات الجديدة بالمنطقة.

وأكد سمو نائب أمير منطقة تبوك أهمية دور مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة لنشر ثقافة العمل الأهلي، والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية، مثمناً الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

من جهته أعرب المهندس العنزي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه، على الدعم المستمر للجمعيات بالمنطقة، مؤكداً حرصه وأعضاء مجلس الإدارة على العمل بجد وإخلاص في كل ما يحقق الارتقاء بالعمل الخيري للمنطقة.