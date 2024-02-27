نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة خالد بن اسماعيل البلوي وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة ورحب سموه بأعضاء المجلس مقدما لهم التهنئه متمنيا للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في دورته الجديده.

واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز إنجازات الجمعية ومشاريعها التي جرى تحقيقها وأهم المشاريع التي تنفذها الجمعية وأهدافها وبرامجها ومجمل إحصاءاتها عن البرامج والأنشطة التوعوية الهادفة في المجالات الصحية والمساعدات العينية المقدمة للمرضى المحتاجين.

منوها سموه بما تلقاه الجمعيات الخيرية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله – وعلى ما يوليانه من عناية وتشجيع للعمل الخيري , مؤكداً سموه على أهمية دور الجمعية بالأهداف الإنسانية السامية التي تعمل عليها الجمعية.

من جهته ثمن البلوي لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه دعمهما لأنشطة الجمعية، وحرصهما على استمرار عطائها واستدامة أثرها, مؤكداً على رسالة الجمعية بتقديم برامج صحية متميزة.