نائب أمير منطقة تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه اليوم، قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، اللواء الطيار الركن إبراهيم بن فالح السلطان، الذي قدّم لسموه إيجازاً عن مهام القاعدة بالمنطقة.

وثمّن سموه لقائد قاعدة الملك فيصل الجوية ولمنسوبي القاعدة بالقطاع الشمالي جميع الجهود التي يبذلونها للدفاع عن الوطن، منوهاً بالدعم الكبير الذي تحظى به جميع القطاعات العسكرية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وبمتابعة سمو وزير الدفاع.

من جانبه، أعرب اللواء السلطان عن شكره وتقديره على ماتجده مختلف القطاعات العسكرية في المنطقة من متابعة من سمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه.