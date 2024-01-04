نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير التعليم بالمنطقة

المناطق- تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير ، الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائباً لأمير المنطقة.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بمدير التعليم ، الذي أطلع سموه على تقرير عن مسيرة التعليم في منطقة تبوك ، وأثنى سموه على الجهود المبذولة من قبل إدارة التعليم بالمنطقة ، مؤكداً سموه على الدعم الكبير والاهتمام والمتابعة الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .