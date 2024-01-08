نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير فرع الموارد البشرية بالمنطقة

المناطق_تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن إنجازات وأعمال فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام 2023م، وما يقدم من خدمات وبرامج ومبادرات للمستفيدين بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها في قطاعي التنمية والعمل.

منوها بما يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من دعم وأهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.