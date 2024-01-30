نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة فيصل بن محسن الجهني، الذي قدم لسموه إيجازاً مفصلاً عما تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالمنطقة من أعمال ومبادرات بتوجيه ومتابعة من سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية.

ونوّه سمو نائب أمير منطقة تبوك بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله – من اهتمام ودعم لمجالات الإفتاء والبحوث، مشيداً سموه بالدور الكبير للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وبما يبذله سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ من جهود مباركة.

‏ من جهته، أعرب مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على الدعم المستمر لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة.