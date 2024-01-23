نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير للقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك على التقرير السنوي لأعمال القوة الخاصة لأمن الطرق ودورها الأمني بالمنطقة ومستجدات المهام الميدانية التي تقوم بها والجهود المبذولة للحفاظ على أمن الطرقات وسلامة المسافرين.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة اليوم، قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العقيد سلطان بن عوده الحربي.

ونوّه سمو نائب أمير منطقة تبوك بجهود إدارة أمن الطرق بالمنطقة وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، وبمتابعة من سمو وزير الداخلية. مؤكداً على أهمية الدور الفاعل لرجل أمن الطرق خلال أداء مهامهم والحفاظ على أمن وسلامه المسافرين.

من جهته قدم العقيد الحربي باسمه ونيابة عن منسوبي أمن الطرق بالمنطقة الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه ، على دعمهم ومتابعتهم الدائمة لكافة أعمال القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة.