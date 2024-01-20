نائب أمير منطقة تبوك يعزّي أسرة الخريصي

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك العزاء لأحمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة زوجته -رحمها الله- ، والدة وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، اليوم، لمنزل الخريصي بمدينة تبوك، والذي قدّم خلالها واجب العزاء، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

بدوره، قدم الخريصي شكره لسمو نائب أمير منطقة تبوك على مواساته، داعيًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.