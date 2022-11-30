نائب أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، في مكتبه بديوان الإمارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين وعددًا من أعضاء المؤسسة.

واستمع في بداية اللقاء لشرح مفصل عن أهداف المؤسسة والأعمال ودورها والخدمات التي تقدمها في مجال رعاية الأيتام من ذوي الظروف الخاصة وكل ما يدعم هذه الفئة الغالية واستقرار حياتهم وتوفير احتياجاتهم.

واطلع سمو نائب أمير جازان على مهام وإنجازات المؤسسة التي يبلغ عدد الفروع التابعة لها 10 فروع على مستوى المملكة ، والتي يأتي في مقدمتها قيام المؤسسة بتسكين 52 يتيماً في فلل وشقق سكنية مع توفير الإعاشة الدائمة ، و60 فتاة وسيدة من المتزوجات ، والمطلقات ، والأرامل والمهجورات وصرف إعانة شهرية لكل مستفيدة.

وثمن سموه الجهود والخدمات الإنسانية التي تقدمها المؤسسة لذوي الظروف الخاصة في المنطقة لتذليل الصعوبات والاستفادة من خدماتها.

حضر اللقاء مدير عام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي ومدير فرع جمعية إخاء بالمنطقة محمد بن علي الحربي.