نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير سجون المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، مدير إدارة السجون بالمنطقة اللواء الدكتور شايع القحطاني.

وهنأ سموه اللواء القحطاني بالثقة الغالية وصدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء، منوهاً بجهوده المتميزة في خدمة قطاع السجون بالمنطقة وسعيه للارتقاء بها وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، سائلاً الله له التوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه عبر القحطاني عن سعادته بالثقة الكريمة وبتهنئة سمو نائب أمير المنطقة له، مؤكداً بذله كل الجهد والإخلاص في العمل لتحقيق كل ما فيه خدمة الدين والوطن وقيادته بالصدق والأمانة والإخلاص.