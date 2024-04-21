نائب أمير منطقة جازان يقلّد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سلطان بن ناصر القحطاني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبه لواء.

وهنأ سموه اللواء القحطاني ، بهذه المناسبة، مُتمنياً له المزيد من التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

من جهته، عبر اللواء القحطاني عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الترقية، مقدماً لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه الشكر والتقدير على دعم سموهما ومتابعتهما للقطاعات الأمنية على مستوى المنطقة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقه وزملاءه في خدمة الدين والمليك والوطن.