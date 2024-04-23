نائب أمير منطقة جازان يُدشِّن المؤتمر الدولي الأول لـ “طب الأطفال حديثي الولادة”

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، المؤتمر الدولي الأول لـ “طب الأطفال حديثي الولادة 2024″، الذي تنظمه صحة جازان بالشراكة مع الجمعية السعودية لطب حديثي الولادة، وذلك بفندق “جراند ملينيوم” في مدينة جيزان.

وتجول سموه في المعرض المصاحب للمؤتمر، مطلعاً على أبرز التقنيات المستخدمة في خدمات طب الأطفال حديثي الولادة.

وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المؤتمر الدكتور محمد بن حسن حكمي، كلمة خلال حفل الافتتاح بيّن خلالها أهداف المؤتمر في تعزيز المعرفة والمهارات الطبية المتعلقة بطب حديثي الولادة، والتعاون بين الخبراء المحليين والدوليين؛ لتحقيق أفضل الممارسات الطبية والأبحاث المتقدمة في مجال حديثي الولادة، مبرزًا سعي الجمعية السعودية لطب حديثي الولادة وصحة جازان لتجويد الخدمات الطبية المقدمة لحديثي الولادة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستعرض أبرز التحديات والمضاعفات التي تواجه الأطفال الخدج وطرق علاجها.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا تعريفيًا بالفئة المستهدفة ورؤساء اللجان والمتحدثين المشاركين في المؤتمر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يتضمن 6 ندوات علمية، وورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من المتخصصين من داخل المملكة وخارجها.

وفي الختام كرَّم سموه المشاركين في التنظيم والجهات المتعاونة، حضر الحفل مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي وعدد من المسؤولين.