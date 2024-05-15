نائب أمير منطقة حائل يرعى حفل اختتام “المعرض الهندسي للشراكة والتنمية”

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، اليوم حفل اختتام “المعرض الهندسي للشراكة والتنمية”، وورش العمل المصاحبة للمعرض الذي نظمته جامعة حائل ممثلة في كلية الهندسة.

وفور وصول سموه اطلع على أجنحة المعرض والمبادرات والشراكات الهندسية، التي شملت “جناح كلية الهندسة ومبادراتها ، وجناح طلبات قسم هندسة الديكور والتصميم الداخلي ، وجناح طلبة قسم الهندسة المعمارية ، وجناح طلبة قسم الهندسة الميكانيكية ، وجناح طلبة قسم الهندسة الصناعية ، وكذلك جناح طلبة قسم الهندسة الكيميائية ، وجناح قسم طلبة الهندسة المدنية”.

واستمع سمو الأمير فيصل بن فهد إلى شرح مفصل عن الأجنحة المشاركة من طلاب وطالبات كلية الهندسة، حيث قدم طلاب وطالبات الكلية شرحاً لمشاريع التخرج التي عرضت في المعرض، كما تجول سموّه على أجنحة الشركاء والتي شملت جناح الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجمعية الإبداع والابتكار، وأمانة منطقة حائل .

ونوه سمو نائب أمير حائل بالاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة-أيدها الله – , بالتعليم بمراحله المختلفة وما وفرته الدولة من إمكانيات وأدوات تمكن الطالب والطالبة لتحقيق أفضل النتائج، مثمناً جهود المسؤولين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس ، حاثاً الجميع على بذل مزيداً من الجهود.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لسموه مع طلاب الجامعة .

حضر الحفل رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف, ووكلاء الجامعة، وعميد كلية الهندسة الدكتور محمد الشنيفي ، ومنسوبو الكلية.