نائب أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ناديين رياضيين جديدين بالمنطقة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم، حفل افتتاح ناديين جديدين بالمنطقة للسيدات والرجال بإشراف شركة لجام للرياضة، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بحائل أحمد روزي, ومساعد أمين المنطقة محسن القحطاني, والرئيس التنفيذي للجام للرياضة عدنان الخلف.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن الناديين بمرافقهما الرياضية.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، على رعايتهما واهتمامهما ودعمهما، مبيناً أن الناديين تضم جميع الخدمات وأحدث الأجهزة؛ بهدف تحسين جودة حياة الأفراد وتقديم الخدمات والمرافق الرياضية.

من جهة أخرى، زار سمو نائب أمير منطقة حائل اليوم، مقر نادي الجبلين.

وشهد سموه أجواء احتفالية مصاحبة لسباق نيون، بحضور رئيس نادي الجبلين راجح المشعل, ونائب رئيس النادي ماجد الركاد, والمدير التنفيذي للنادي راكان الشمري، تضمّنت فعالية المشي والجري لمسافات طويلة في المساء مع إضاءات لتوجيههم خلال طريقهم في المشي، كما اشتمل الافتتاح على أنشطة رياضية على المسرح ومنصات طعام وتفاعل كبير من المشاركين.