نائب أمير منطقة حائل يستقبل أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم، أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل بمناسبة عيد الفطر المبارك ، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ومدير المركز عارف الخالد.

وشاركهم سموه فرحة العيد السعيد ، منوهًا بالدعم المتواصل من القيادة الحكيمة – حفظها الله – لأبناء المركز استمرارًا للرعاية الكريمة والشاملة لأبناء الوطن بمختلف فئاتهم، معربًا عن تهنئته لهم بعيد الفطر المبارك.

من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما يجده أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام من اهتمام ومتابعة، مستعرضًا جانبًا من البرامج التي تقدم لهم خلال العيد وكذلك مختلف المناسبات.