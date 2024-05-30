نائب أمير منطقة حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الريان

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الريان محمد بن ضيدان التميمي، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق درجة الناشئين، بمناسبة صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي.

وهنأ سموه الجميع بمناسبة الصعود، منوهاً بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة -أيدها الله- للأندية الرياضية بمتابعة من سمو وزير الرياضة، والذي كان له بالغ الأثر في دفع مسيرة الأندية في مختلف المناطق.

من جانبه قدَّم رئيس مجلس إدارة نادي الريان شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ماتجده رياضة المنطقة من حرص سموهما الدائم، مؤكداً السعي نحو مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لتحقيق التطلعات.