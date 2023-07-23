نائب أمير منطقة حائل يستقبل رئيس نادي الجبلين

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل على مجالات العمل التطويري لنادي الجبلين هذا الموسم وأبرز الخطط والملفات التي يعمل عليها مجلس إدارة النادي وتعمل عليها الإدارة التنفيذية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، رئيس نادي الجبلين راجح المشعل، وعضو مجلس إدارة النادي إسماعيل التركي ، والرئيس التنفيذي للنادي راكان الحميدي.

ونوّه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- للقطاع الرياضي، بمتابعة من سمو وزير الرياضة ، مشيداً بجهود أندية المنطقة والقائمين عليها بمتابعة سمو أمير المنطقة، ومنها العمل الإداري بنادي الجبلين الذي أثمر عن تطور ملموس تماشياً مع أهداف “رؤية السعودية 2030”.

من جهته عبر رئيس نادي الجبلين عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على المتابعة الدائمة والمستمرة للنادي وشؤونه، والحرص على الارتقاء بالرياضة والرياضيين بالمنطقة ودعم كل المبادرات الهادفة لتطوير المنطقة في جميع المجالات.