نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة ورئيس نادي سميراء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، ‏مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي، ورئيس مجلس إدارة نادي سميراء دخيل الله بن محمد ‏الشبرمي، وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والإداري بمناسبة حصول النادي على كأس بطولة ‏منطقة حائل لكرة القدم.‏

ونوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- للأندية الرياضية بمتابعة سمو وزير ‏الرياضة، مهنئاً رئيس ومنسوبي نادي سميراء بما تحقق لهم في مسيرة النادي.‏

من جهته أعرب مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم المستمر ‏لأندية المنطقة، متمنياً لنادي سميراء ولأندية المنطقة مزيداً من التوفيق.‏