نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة ورئيس نادي سميراء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي، ورئيس مجلس إدارة نادي سميراء دخيل الله بن محمد الشبرمي، وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والإداري بمناسبة حصول النادي على كأس بطولة منطقة حائل لكرة القدم.
ونوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- للأندية الرياضية بمتابعة سمو وزير الرياضة، مهنئاً رئيس ومنسوبي نادي سميراء بما تحقق لهم في مسيرة النادي.
من جهته أعرب مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم المستمر لأندية المنطقة، متمنياً لنادي سميراء ولأندية المنطقة مزيداً من التوفيق.