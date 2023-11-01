نائب أمير منطقة حائل يسلم الفائزين دروع بطولة “بادل التصنيفية“

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، الفائزين ببطولة بادل التصنيفية فئة الرجال بالمنطقه، التي نظمها فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، بحضور مدير الفرع أحمد روزي.

وسلم سموه خلال الاستقبال الفائزين بدروع البطولة ، كما سلم الجهة الراعية للبطولة “مجموعة الأهلي الطبية” درعاً بهذه المناسبة.

وهنأ سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن الفائزين، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الرياضة، بمتابعة سمو وزير الرياضة، كما ثمن ما يقدمه فرع وزارة الرياضة بالمنطقة لإنجاح الأنشطة الشبابية والرياضية.