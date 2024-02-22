نائب أمير منطقة حائل يشارك في قافلة “درب زبيدة” ‏

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم، في قافلة “درب زبيدة”، التي انطلقت من مدينة فيد التاريخية إلى محافظة سميراء، وذلك احتفاءً بيوم التأسيس التي نظمتها جمعية دروب القوافل بإشراف من هيئة التراث.
كما كرم الرعاة وشركاء النجاح, بعد ذلك شارك سموه أعضاء القافلة من هواة الهايكنج وركوب الخيل والإبل والدراجات الهوائية المشي على امتداد المسار المحدد وصولاً إلى نقطة النهاية ، حيث التقى بالمجموعات المشاركة والتقط معهم الصور التذكارية.
ورحب سموه بجميع المشاركين من داخل المملكة وخارجها ، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وقضاء أوقات ممتعة خلال القافلة، منوَّها بالدعم الذي توليه الحكومة الرشيدة لقطاع التراث وذلك لما يشكله من أهمية بالغة وإرث كبير.
من جانبه نوه المشرف العام على مبادرة قافلة ” درب زبيدة ” اللواء دكتور عبدالعزيز العبيداء بالدعم الكبير الذي يلقونه من القيادة الرشيدة وبمتابعة وتوجيهات من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه الذين يحرصون على تسخير الإمكانات كافة وتذليل الصعوبات التي تعترضهم.
وأشار إلى أن من أهم أهداف القافلة إحياء هذا الطريق الهام الذي يعد من أهم الطرق القديمة في العالم، بما ينعكس إيجاباً ويشكل رافداً اقتصادياً وثقافياً وسياحياً للمنطقة، وتنمية المناطق التي تقع على درب زبيدة وإشراك أبناء القرى والمدن الواقعة عليه بالتنظيم كونهم من أهداف المبادرة لخلق الاستدامة لها.