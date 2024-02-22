نائب أمير منطقة حائل يشارك في قافلة “درب زبيدة” ‏

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة ‏حائل اليوم، في قافلة “درب زبيدة”، التي انطلقت من مدينة فيد التاريخية إلى محافظة ‏سميراء، وذلك احتفاءً بيوم التأسيس التي نظمتها جمعية دروب القوافل بإشراف من ‏هيئة التراث.‏

كما كرم الرعاة وشركاء النجاح, بعد ذلك شارك سموه أعضاء القافلة من هواة الهايكنج وركوب الخيل والإبل والدراجات ‏الهوائية المشي على امتداد المسار المحدد وصولاً إلى نقطة النهاية ، حيث التقى بالمجموعات ‏المشاركة والتقط معهم الصور التذكارية.‏

ورحب سموه بجميع المشاركين من داخل المملكة وخارجها ، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح ‏وقضاء أوقات ممتعة خلال القافلة، منوَّها بالدعم الذي توليه الحكومة الرشيدة لقطاع التراث وذلك لما يشكله من أهمية بالغة وإرث ‏كبير.‏

من جانبه نوه المشرف العام على مبادرة قافلة ” درب زبيدة ‏” اللواء دكتور عبدالعزيز العبيداء بالدعم الكبير الذي يلقونه من القيادة الرشيدة وبمتابعة ‏وتوجيهات من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه الذين يحرصون على تسخير الإمكانات كافة ‏وتذليل الصعوبات التي تعترضهم.‏

وأشار إلى أن من أهم أهداف القافلة إحياء هذا الطريق الهام الذي يعد من أهم الطرق القديمة ‏في العالم، بما ينعكس إيجاباً ويشكل رافداً اقتصادياً وثقافياً وسياحياً للمنطقة، وتنمية المناطق ‏التي تقع على درب زبيدة وإشراك أبناء القرى والمدن الواقعة عليه بالتنظيم كونهم من أهداف ‏المبادرة لخلق الاستدامة لها.‏