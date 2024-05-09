نائب أمير منطقة عسير يتوج فريق الدفاع المدني بالمنطقة بكأس بطولة “أجاويد 2” لكرة القدم

توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، فريق الدفاع المدني بالمنطقة، بكأس بطولة ” أجاويد2 ” لكرة القدم، في المباراة النهائية التي جمعته مع فريق قيادة المنطقة الجنوبية، ضمن بطولة “حنا أجاويد” للقطاعات الأمنية والعسكرية بمنطقة عسير ، وذلك على ملعب نادي أبها الرياضي بأبها.



ومن جهة أخرى التقى سمو نائب أمير منطقة عسير، في المجلس الأسبوعي المنعقد بالصالة الملكية بالخالدية في مدينة أبها، جموعًا من أعيان وأهالي المنطقة، وعددًا من الأدباء والإعلاميين، وشباب وفتيات عسير، حيث أشار سموه إلى ما ينعم به الوطن والمواطن من اهتمام ورعاية دائمتين من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- مؤكدًا حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على بناء مسيرة تنموية متكاملة يحفها الأمن والأمان لخدمة المواطن والمقيم على أرض الوطن في كل اتجاهاته.



ونوه الأمير خالد بن سطام، على ما حظيت به المنطقة من مشروعات تنموية كبرى، ستحقق بإذن الله، المستقبل الزاهر للمنطقة وفق التوجه العام الذي تحمله استراتيجية عسير قمم وشيم، التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- بمتابعة وإشراف من سمو أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها.