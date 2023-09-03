نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتسلم التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، المدير الإقليمي للمنطقة الغربية لبنك التنمية الاجتماعية المهندس رامي أبو الجدايل، والذي سلّم سموه التقرير السنوي للبنك.

واستمع سموه إلى إيجاز عن فحوى التقرير الذي يحوي إحصاءات عن التمويل الذي قدمه البنك للمستفيدين في منطقة مكة المكرمة إذ بلغ إجمالي التمويل المباشر 2 مليار و562 مليون ريال موزعة على 31 ألف مواطن ومواطنه ، كما تم تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب الأعمال بمليار و791 مليون ريال، فيما بلغت قيمة القروض الاجتماعية 771 مليون ريال.