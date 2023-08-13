نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتوّج فريق النصر السعودي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، توج صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، فريق النصر السعودي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت فريقي الهلال والنصر السعوديين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف.

ولدى وصول سموه كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة.

وبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي.

وعقب المباراة التي انتهت لصالح فريق النصر بهدفين لهدف والتي امتدت للأشواط الإضافية؛توج سموه فريق النصر بكأس البطولة وفريق الهلال بالميدالية الفضية، كما توج سموه اللاعب سيرجي سافيتش من فريق الهلال بجائزة أفضل لاعب في البطولة، واللاعب كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بجائزة هداف البطولة بـ6 أهداف، وحارس مرمى النصر نواف العقيدي بجائزة أفضل حارس بالبطولة.

حضر المباراة، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل الدكتور رجاء الله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.