نائب أمير منطقة مكة المكرمة يدشن مستشفى الولادة والأطفال الجديد بجدة

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، مستشفى الولادة و الأطفال التخصصي بشمال جدة، وذلك بحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بإمارة منطقة مكة المكرمة اليوم، معالي وزير الصحة, واستمع لشرح عن المشروع؛ الذي يقع ضمن مشروع مجمع الملك عبدالله الطبي بمدينة جدة بتكلفة تجاوزات الـ 416 مليون ريال، وبسعة سريرية تبلغ 400 سرير، وعلى مساحة إجمالية تقدر بـ (86.271) م2 , حيث يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بصحة المواطن وجعلها أولوية في الخطط والبرامج التنموية كافة.

عقب ذلك شاهد سموه عرضا مرئيا عن المستشفى، استعرض تفاصيل المستشفى كافة؛ إلى جانب أهم التخصصات الدقيقة التي يضمها المستشفى مثل رعاية الأطفال الخدج حديثي الولادة، وحدة الكلى للأطفال، ووحدة العقم والإخصاب، والعلاج التنفسي، وأمراض قلب الأطفال، والأمراض المعدية للأطفال، وأمراض غدد صماء الأطفال.

ويندرج هذا المشروع ضمن جهود وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتجويدها ورفع كفاءة الأداء في كافة المرافق الصحية، بما يسهم بإذن الله في توفير رعاية طبية وفق أعلى المستويات للمواطنين والمقيمين.

وأشاد الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة من خلال المستشفى الجديد وما يضُمه من عيادات وأقسام وأجهزة حديثة ومتطورة، متمنياً أن يكون إضافة نوعية تُضاف إلى سلسلة منظومة الرعاية الطبية المقدمة لسكّان المنطقة، موجهًا في الوقت ذاته بالحرص على تقديم كل ما يضمن توفير أفضل الخدمات لسكان المنطقة إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.