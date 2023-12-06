نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446هـ (2024م).

وأكد الأمير بدر بن سلطان أن التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – أسهمت -بعد توفيق الله – في تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي، لاسيما وأن الميزانية تركز على الاستدامة المالية والتوسع في الانفاق على المشاريع من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وأشار سموه إلى أن مؤشرات الميزانية تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز مبادئ تحسين جودة الحياة ومعدلات التنمية والتطوير لمختلف الجوانب التي تحقق النماء والرخاء للوطن وأبنائه، منوهاً إلى تركيزها على النمو الاقتصادي الشامل الذي يحقق أهداف التنمية ويخلق بيئة استثمارية جاذبة.

وسأل الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده الأمين وأن يمدهما بالعون والسداد، ويديم على المملكة أمنها وازدهارها.