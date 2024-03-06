نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور أمانة جدة ويدشن عددًا من الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم مقر أمانة محافظة جدة، والتقى بمعالي الأمين صالح بن علي التركي وبعدد من القيادات، كما دشن عددا من الأنظمة والتطبيقات الالكترونية بمركز التحكم للرقابة الرقمية.

واستهل سموه الزيارة باجتماع بحضور قيادات الأمانة، واطلع على تقارير حوكمة وأداء مكتب تنسيق المشاريع، وبرنامج التراخيص والامتثال، وبرنامج حمى الضنك والتحديات البيئية.

بعد ذلك دشن سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، عددا من الأنظمة والتطبيقات الالكترونية، بمركز التحكم للرقابة الرقمية، وشملت نظام التسجيل الجغرافي للمخططات والبوابة الجيومكانية وتطبيق الخدمات الرقمية ونموذج النقل التفصيلي .

واطلع سموه على خدمات المركز وأهدافه ومهامه والمنظومة التي يعمل عليها وتشمل منظومة النظافة وتضم منصة مدينتي، وأنظمة تتبُّع المركبات avl ، ونظام راصد النظافة، ونظام دعم متخذ القرار، ونظام المردم الذكي، بالإضافة لـ (منظومة الطرق) وتحوي نظام راصف، ونظام الرصف الأسفلتي PMMS ، ونظام رخص الحفريات، بجانب الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز ضمن منظومات الرقابة الرقمية.

مما يذكر أن المركز سيستهدف ربط جميع الأنظمة الإلكترونية المفعلة بنظام بلاغات 940 للوصول لأعلى درجات السيطرة والتحكم بأنواع المخالفات والبلاغات كافة، وتحقيق تناغم المنظومة الرقابية على مستوى المحافظة.