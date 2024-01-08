نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بمحافظة جدة

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يرافقه معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، جناح وزارة الداخلية في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26 – 29 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 8 – 11 يناير 2024 م.

واطلع سموه على المهام والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود عبر منصة سواهر، ومنصة بصير، لرفع مستوى الدقة في رصد الظواهر الأمنية في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”، ومبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والخدمات الأمنية والإنسانية من خلال رقم الطوارئ الموحد (911).

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر وجلسات حوارية لعدد من القيادات الأمنية للمرة الثالثة، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.