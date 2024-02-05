نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور محافظة ميسان

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واصل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم ، بزيارة محافظة ميسان.

ورأس سموه اجتماع المجلس المحلي في ميسان، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 15 مشروعًا، شملت المشاريع المنجزة: (استبدال أعمدة الإنارة، وفتح شوارع ، وصيانة حديقة شهدان، وصيانة ملعب الغوقة، ودرء أخطار السيول وتصريف المياه في عدد من البلديات، وصيانة الطرق من أخطار السيول بالقريع، وصيانة دورات المياه في مركز القريع، وصيانة طريق وادي الأشرق، وصيانة مدرجات وجدارية حداد بني مالك، وصيانة حديقة البلدية، وصيانة وتحسين مدخل صيادة، وصيانة سور المكبس التابع لبلدية القريع بني مالك)، فيما تضمنت المشاريع الجاري تنفيذها مشاريع الصيانة ببلدية بني سعد ومعالجة التشوه البصري للقرى التابعة لبلدية القريع بني مالك.

كما اطلع سموه على آخر مستجدات مشروع المنتزه البري الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ويحتوي المشروع على عناصر استثمارية تشتمل على مركز الألعاب التنافسية والطيران الشراعي وأكاديمية الرماية وقرية نموذجية ومطاعم.

ويأتي المنتزه البري ضمن مشروع الطريق السياحي الدائري لمنطقة مكة المكرمة الذي يبلغ طول مساره 943 كيلو مترًا، ويهدف المشروع إلى تطوير عدد من المواقع المميزة بطبيعتها للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة في المنطقة، حيث يُعد مشروع الطريق السياحية، أحد مشاريع الهيئة الحيوية، ويشمل نطاقًا جغرافيًّا واسعًا يضم محافظات منطقة مكة المكرمة؛ بهدف اكتشاف وتهيئة الفرص، وبحث وتجهيز الممكنات من أجل عمل تكاملي بين القطاع الحكومي والخاص وفق إستراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.

ويسهم المشروع في تنمية وتطوير العديد من الجوانب بالمنطقة، لا سيما جودة الحياة وتطوير البيئة، إضافة إلى الجانب الاقتصادي في المواقع التي يمر بها المشروع، حيث تمتاز بخصائص متنوعة سواء طبيعية أو مواقع تراثية سيتم تسخيرها لتكون وجهات جاذبة سياحيًّا واستثماريًّا .

عقب ذلك، استقبل سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة عددًا من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم.