نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور نقطة الفرز بالشميسي الواقعة على طريق ” مكة – جدة” السريع

المناطق_مكة

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اليوم، نقطة الفرز بالشميسي الواقعة على طريق ” مكة – جدة ” السريع.

واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح عن النقطة، قدمه قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العقيد بندر سعيّد العتيبي، والتي تقع على مساحة 170 ألف م2 وتضم 16 مسارًا مزودة بأحدث التقنيات الذكية، كما تحتوي على مكاتب إدارية لأمن الطرق، ومبنى مخصص لـ 10 جهات حكومية، ومساكن للعاملين.

وتسهم النقطة في تسهيل حركة المركبات، والتيسير على القادمين إلى ‫مكة المكرمة خلال المواسم، ويعد منفذ الشميسي واجهة معمارية حضارية وبصرية تصافح القادمين لمكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتسهم في التيسير عليهم، بتقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة إلى 6 دقائق، بعد أن كانت تستغرق 47 دقيقة، إضافة إلى تحسين الصورة البصرية لنقطة الفرز، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عدداً من المرافق الخدماتية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما استمع سموه إلى شرح عن خطة عمليات قوات أمن العمرة لأمن الطرق والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن، كما زار سموه وحدة البلاغات والمراقبة، واستمع إلى شرح عن آلية التعامل مع البلاغات ومعالجتها.