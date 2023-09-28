نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المُعين حديثاً خليل مخشع.

وهنأ سموه المخشع بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، كما استمع إلى نبذة عن أعمال فرع الوزارة و ما تقوم به من خدمات وجولات رقابية فيما يتعلق بحماية المستهلك في المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.

من جهته عبر المخشع عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن بما يُحقق الآمال والتطلعات.